First Look: Das sind die ersten Bilder aus dem queeren Film "Nyad"

26. August 2023

Die unglaubliche Geschichte der lesbischen Langstreckenschwimmerin Diana Nyad, die im Alter von 64 Jahren als erster Mensch die Sensationsstrecke von Kuba nach Florida schwamm, startet ab 3. November 2023 auf Netflix.



"Nyad" ist eine bemerkenswerte, wahre und queere Geschichte über Hartnäckigkeit, Freundschaft und den Triumph des menschlichen Geistes und erzählt ein fesselndes Kapitel im Leben der Weltklasse-Athletin Diana Nyad.



Drei Jahrzehnte nachdem Diana (gespielt von der vierfach Oscar-mominierten Annette Bening) das Marathonschwimmen aufgegeben hat und eine erfolgreiche Sportjournalistin wurde, ist sie im Alter von 60 Jahren davon getrieben, einen epischen Schwimmrekord aufzustellen, der ihr bisher niemandem gelang. Sie möchte die 110-Meilen-Strecke von Kuba nach Florida schwimmen – oft bezeichnet als der Mount Everest der Langstreckenschwimmer*innen.

Entschlossen, der erste Mensch zu werden, der dies ohne den Schutz eines Haikäfigs schafft, begibt sich Diana mit ihrer besten und ebenfalls lesbischen Freundin und Trainerin Bonnie Stoll (gespielt von der zweifachen Oscar-Gewinnerin Jodie Foster) und einem engagierten Segelteam auf eine aufregende, vierjährige Reise.



"Jodie brachte ihre Sichtweise als queere Frau in ihren 60ern ein, und das war sehr hilfreich", sagte die Oscar-prämierte Dokumentarfilmerin Elizabeth Chai Vasarhelyi, die mit "Nyad" ihr erzählerisches Regiedebüt gibt, über ihren inspirierenden Film. Co-Regisseur ist Jimmy Chin ("Free Solo", "The Rescue"). Das Drehbuch schrieb Julia Cox, adaptiert nach der Autobiografie "Find a Way" von Diana Nyad.



Alle zehn First-Look-Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine ausführliche Besprechung des Films folgt. (cw/pm)



First Look: Nyad

