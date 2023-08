Schwule Träume am Strand

28. August 2023

Das Ausstellungshaus C/O Berlin präsentiert im Herbst die Artistic Intervention "Lago di Homo" des in Berlin lebenden israelischen Künstlers Navot Miller.



Berge, Strände, Palmen, das Meer, hier und da Menschen, die sich unterhalten, erholen oder unbekümmert gen Horizont blicken – was wie eine gewöhnliche Urlaubszenerie anmutet, überrascht bei Navot Millers Malerei durch seine außergewöhnliche, kontrastreiche Farbpalette. Hier leuchtet der Sand wie Zuckerwatte in Rosarot und der Himmel in Zitronengelb, während das Meer sich wie ein massiver Block in sattem Blau erstreckt.

Die träumerische Bildwelt des 1991 in Israel geborenen schwulen Künstlers begnügt sich nicht mit Realismus, sondern spielt in ihrer freien und figurativen Interpretation der Realität mit unseren Erwartungen und Sinnen. Inspiriert vom Alltag und Reisen sowie den intimen Augenblicken aus seinem Leben, hält Miller die Landschaften, die Architektur und die Menschen, denen er begegnet, auf spielerische Weise fest. Ausgangsmaterial für seine Gemälde sind unzählige private Foto- und Videoaufnahmen, die er auf seinem Handy als Archiv sammelt – so auch seine neue Arbeit, die auf Urlaubsfotografien am Comer See in Norditalien basiert und von Momenten der Freundschaft, homoerotischer Spannung, Banalität und Unbeschwertheit eines nie enden wollenden Sommers zeugt.



Nadav and Alex in Zipolite, 2023 (Bild: Navot Miller)

Seine Fotoaufnahmen übersetzt Miller für gewöhnlich mit Öl auf Leinwand. Für seine großformatige Wandmalerei bei C/O Berlin verwendet er matte Dispersionsfarbe. Die vorskizzierten Figuren und Formen füllt er mal durchdacht, mal intuitiv mit seinen charakteristischen, flächendeckenden Farbaufträgen. Neben den Grundfarben Rot, Gelb, Blau und Grün – eine Farbkombination, die häufig für Kinderspielzeug verwendet wird und die Miller bewusst aufgreift und rekontextualisiert – mischt er weitere Farben zu harmonischen Nuancen. Vereinzelt lassen sich abweichende Farbelemente für Haut, Haar, Textil oder Pflanzen finden.



Nach der Außengestaltung einer Schule in Sajur, Israel in 2023, ist die Artistic Intervention bei C/O Berlin die erste ortsspezifische Arbeit des Künstlers in Berlin und die zweite großflächige Wandmalerei überhaupt. Gerade im Hinblick auf die anstehenden grauen Berliner Wintermonate scheint die Arbeit wie ein Versprechen auf den nächsten Sommerurlaub.



Die exklusiv für das Café C/O Berlin x Barkin'Kitchen konzipierte Wandmalerei wird erstmals bei der Eröffnung des neuen Ausstellungsprogramms am 15. September 2023 um 20 Uhr bei C/O Berlin im Amerika Haus in der Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin zu sehen sein. (cw/pm)