30. August 2023

Pünktlich zum schwulen Leder- und Fetischfestival "Folsom Berlin" zeigt der Buchladen Eisenherz die neue Ausstellung "Strap on!" von Paul Fraser alias Paul of Scotland.



Vielleicht kennt ihr Paul durch seine Kunst, die in Edinburg, London, Manchester, Bristol, Nizza, Paris, Los Angeles, Chicago, Lissabon oder in der Tom of Finland Foundation gezeigt wird, wo sich nur wenige Zeichnungen in den ständigen Sammlungen befinden. Oder in jüngerer Zeit und Jahr für Jahr in Berlin, jedes Mal mit einem Thema rund um Kink und Leder (queer.de berichtete).



Für Fraser ist die deutsche Hauptstadt "eine der letzten Bastionen der Freiheit für Schwule und Versaute", so der Künstler. "Ein Ort, an dem sich die Welt trifft, wo die Kunst aus den Fugen gerät und weil es der Ort wahrer Freundschaften ist."

In diesem Jahr legt Paul Fraser den Schwerpunkt erneut auf diejenigen, die ihn mit ihrem Mut, ihrer Entschlossenheit und ihrem Vorbild und ihrer Verzichtskraft inspirieren – wie Durk Dehner, Cal Rider, Terri Miller, Brett Jones und Alan Turing, um nur einige zu nennen. Sie werden auf einer Wall of Honor gezeigt, mit ihrer Geschichte und wie sie ihr Herz und ihre Seele eingesetzt haben uns zu ermöglichen unser Leben in einer Zeit zu leben, in der unsere Rechte ständig angegriffen werden.



Nicht zuletzt deshalb ist die Ausstellung mit dem Titlel "Strap on!" überschrieben: Sei mutig, gib dir einen Tritt, schmeiß dich ins Zeug und zeig dich, so wie Du bist. Strap on!



Vernissage ist am Donnerstag, den 7. September 2023 von 18 bis 20 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg). Die Ausstellung ist dort den ganzen Monat über zu sehen. (cw/pm)