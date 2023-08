31. August 2023

In den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt hat am 10. September 2023 das queere Jugendstück "Hasen-Blues. Stopp" von Uta Bierbaum Premiere.



Lila (Rebekka Reinholz), die neue Biolehrerin ist reichlich anders. Damit ist sie an ihrer Schule ganz und gar nicht alleine. Auch ihre Schüler*innen Fee (Annbritt Faubel) und Rox (Daniel Noël Fleischmann) bedienen nicht unbedingt gängige Stereotypen. Fee ist ziemlich wild, reichlich erfahren und außerdem schwärmt sie für Rox. Rox wiederum fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig, ist im Grunde zufrieden mit sich, soll aber ständig erklären, was es heißt, intergeschlechtlich zu sein.

Als Lila in einem Anfall von Gedankenraserei das Klassenzimmer verlässt trifft sie zu ihrer Überraschung ihren Therapeuten (Stefan Schuster) auf dem Gang, einen Zentaur, der sich für seinen zweiten Job als Schulpsychologin als Frau verkleidet, sich Dr. Peters-Hase-Weinmeier-Schröder-Zebrallala nennt und eigentlich lieber eine Häsin wäre. Zebrallala versucht Rox von einer medizinischen Geschlechterzuweisung zu überzeugen und entpuppt sich als intrigante Bösewichtin.



Uta Bierbaums Stück aus dem Jahr 2016 "hebt auf unkonventionelle und humorvolle Weise gesellschaftliche Rollen und Normen aus den Angeln", heißt es in der Ankündigung des Staatstheaters Darmstadt. "In 'Hasen-Blues. Stopp' werden gängige Muster von Identität und Sexualität hinterfragt und jedes Anderssein als eine Möglichkeit von vielen richtigen gefeiert."



Regie führt Marie Gottschalck. (cw/pm)