Die vielen Formen der Lust

01. September 2023

Bild: Andrew Putschoeg, Untitled, 20cm x 30c, digital print on Hahnemühle Photo Rag paper, 2023

Passend zum schwulen Leder- und Fetischfestival "Folsom Berlin" präsentiert die queere Berliner Galerie P6 vom 8. September bis zum 15. Oktober 2023 die neue Gruppenausstellung "LUST".



Gezeigt werden Werke der fünf Künstler Andrew Putschoegl, Ian Jones, Reeza Monafred, Juan Salvador und Erling Viktor. "Lust kann als eine psychologische Kraft definiert werden, die eine intensive Begierde oder ein überwältigendes Verlangen nach etwas oder einem Umstand hervorruft", heißt es in der Ankündigung der Ausstellung. "Lust kann viele Formen annehmen, vor allem die der Sexualität, der Schönheit, des Geldes oder der Macht. Sie kann auch zu erregenden Handlungen des menschlichen Unterbewusstseins führen."

Bei der Vernissage am 8. September 2023 von 16 bis 21 Uhr feiert die Galerie P6 auch den offiziellen Start ihrer neuen Online-Plattform "gp6digitaler" für digitale Arbeiten. "'LUST' ist der Abgesang auf die physische bildende Kunst", so das queere Ausstellungshaus. Die neue Plattform werde "viele Facetten der bisher in der Galerie gezeigten Arbeiten aufgreifen und ein breites Spektrum an Ölgemälden, Collagen, Fotografien und digitaler A.I.-Kunst präsentieren".



Die Galerie P6 (Gossowstraße 6, Ecke Motzstraße, 10777 Berlin-Schöneberg) wurde im Herbst 2020 eröffnet. In den Räumen präsentieren Erling Viktor und Ian Jones Werke inspirierender, überwiegend queerer Künstler*innen. (cw/pm)