Eine vielfältige Gesellschaft braucht Sexpositivität

04. September 2023

Passend zum schwulen Leder- und Fetischfestival "Folsom Berlin" zeigt auch die Berliner Ausstellungsreihe "Instinct" Werke queerer Künstler*innen – in der neuen Schau "Désir (Desire)" geht es um Lust und Verlangen.



Die Gruppenausstellung ist eine Untersuchung, die zum Nachdenken über sexuelle Orientierungen, Ausdrucksformen von Geschlechteridentitäten sowie über den tiefgreifenden Einfluss des Verlangens auf unsere Identität und unsere Beziehungen einladen soll. "Wir feiern das vielfältige Spektrum an Verlangen und Sexualität und stellen gleichzeitig traditionelle Perspektiven in Frage, um letztendlich eine integrativere und akzeptierendere Gesellschaft zu fördern", heißt es in der Ankündigung zur 14. "Instinct"-Schau.

Inspiriert von Michel Foucaults Thesen zur Fluidität des Verlangens will die Ausstellung das binäre Geschlechtermodell herausfordern und ein differenzierteres Verständnis von Identität fördern. "Unser Ziel ist es, traditionelle Vorstellungen von Verlangen und Sexualität in Frage zu stellen und die Bedeutung von Sex Positivity für die Schaffung einer integrativeren und vielfältigeren Gesellschaft hervorzuheben", so die Kuratoren Yves de Brabander und Eric LeRouge. "Wir denken nach über die Fortschritte hinsichtlich der Abnahme von Diskriminierung aufgrund von Sexualität, Rasse und Geschlecht, und benennen dabei auch die Arbeit, die noch getan werden muss, um eine wirklich integrative und akzeptierende Gesellschaft zu schaffen."



Gezeigt werden Arbeiten u.a. von Annique Delphine, Bruce LaBruce, Florian Hetz, Gio Black Peter, Hanna Schaich, Hinrich Kroeger, Jack Davey, Jochen Hass, Łukasz Leja, Mathieu & Leolo, Matt Lambert, Sacha Cambier de Montravel, Slava Mogutin, Stuart Sandford, Yves de Brabander und Wayne Lucas. Eine Auswahl der Werke zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Eröffnet wird "Désir (Desire)" am Donnerstag, den 7. September 2023 um 18 Uhr im Begegnungszentrum "we are village" (Kurfürstenstraße 31/32, 10785 Berlin). Anschließend ist die Ausstellung dort bis zum 16. September zu sehen. Mehr Infos gibt es auf der Homepage instinct.berlin. (cw/pm)



Instinct #14: Désir (Desire)

42 Bilder Galerie:42 Bilder