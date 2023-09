Erfolgreiche Pride-Parade in Belgrad

10. September 2023

Tausende Menschen demonstrierten am Samstag in der serbischen Hauptstadt Belgrad für LGBTI-Rechte – anders als in Vorjahren gab es kein Verbot und keine Angriffe.



Die Kundgebung stand unter dem Motto "Wir sind noch weit davon entfernt" – eine Anspielung darauf, dass queere Menschen in Serbien immer noch keine gleichen Rechte haben. Die Teilnehmer*innen zogen von einem Park in der Innenstadt vor das Parlamentsgebäude, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur in Belgrad berichtete. Die Kundgebung verlief demnach friedlich. Die Polizei hatte die Strecke des Umzugs weiträumig und mit großem Aufgebot abgesichert.

In vergangenen Jahren hatten Rechtsextremisten und Fußball-Hooligans die Pride-Demo mehrfach angegriffen (queer.de berichtete). Im Vorjahr hatte das serbische Innenministerium die Parade untersagt. Sie fand schließlich auf einer verkürzten Strecke statt (queer.de berichtete). (cw/dpa)