Olympiasiegerin Svenja Huth ist Mama geworden

11. September 2023

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth ist zum ersten Mal Mama geworden: Ihre Frau Laura brachte den kleinen Emil zur Welt.



Die Sportlerin gab am Sonntag auf Instagram die Geburt bekannt und postete ein Bild ihrer Frau mit der Hand des gemeinsamem Sohnes. Den Eintrag kommentierte sie einfach mit einem kleinen Herzen und ohne weiteren Text. Dabei erhielt sie viele Glückwünsche in den Kommentaren, auch von Kolleginnen wie der früheren Nationaltorfrau Nadine Angerer.



Bereits im Frühjahr hatte Svenja Huth mitgeteilt, dass ihre Frau schwanger ist (queer.de berichtete). Sie berichtete auch davon, dass die beiden sich für die sogenannte ROPA-Methode zur künstlichen Befruchtung entschieden hätten. Dafür wurden der Fußballerin Eizellen entnommen, außerhalb ihres Körpers befruchtet und anschließend Laura eingesetzt.

Die Huths kritisierten im Juli, dass diese ROPA-Methode in Deutschland verboten ist. Das Paar musste daher die Befruchtung in Spanien durchführen lassen. Dabei kritisierte das Paar die deutsche Gesetzgebung: "In Spanien ist es gesetzlich so geregelt, dass wenn wir dort das Kind bekommen, wir beide als Mütter gelten würden", berichtete Laura Huth. In Deutschland sei das aber anders. So müsse Svenja ihr eigenes Kind nach der Geburt adoptieren, was für beide schwierig sei und sie traurig mache. Es sei demütigend, dass sie als Mutter einen Drogentest machen und ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müsse, um ihr eigenes Kind zu adoptieren, so Svenja weiter. "Wir sind verheiratet, mehr Wunschkind geht eigentlich nicht. Da wünscht man sich schon mehr Gleichberechtigung", so Laura (queer.de berichtete).



Svenja Huth spielt seit 2019 für den Spitzenclub VfL Wolfsburg. Sie zählt zu den erfolgreichsten Fußballerinnen des Landes. So wurde sie Europameisterin (2013), Olympiasiegerin (2016) und Vize-Europameisterin (2022). Außerdem wurde sie mit unterschiedlichen Teams drei Mal deutsche Meisterin, acht Mal Pokalsiegerin und gewann je ein Mal den Uefa-Cup und die Champions League. (cw)