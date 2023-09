So geht es queeren Menschen in der Ukraine

12. September 2023

Bild: Sitara Thalia Ambrosio

Das Langzeit-Foto-Essay "Fragile as glass" der Hannoveraner Fotografin Sitara Thalia Ambrosio dokumentiert Lebensrealitäten von LGBTI in der Ukraine. Nun soll es als Buch erscheinen.



Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wird die junge Demokratie auf die Probe gestellt. Amerikanischen Medienberichten zufolge führen russische Truppen Listen mit queeren Aktivist*innen mit sich, die verhaftet und verfolgt werden sollen. Während sich die Rechte von queeren Menschen in der Ukraine eigentlich langsam verbessern, ist die Community nun unmittelbar bedroht.



Das Projekt "Fragile as glass" beschreibt das Leben von Yehor H. (20), Yeva-Lotta Y. (19), Sasha N. (22), Sasha N. (21) und Edward R. (37). "Von Geburtstagsfeiern im Westen des Landes, über Kyiv-Pride-Aktivitäten in der Hauptstadt bis zu Verwandten, die noch immer in der Nähe der Front im Südosten leben", so Sitara Thalia Ambrosio. "Von alltäglichen Herausforderungen zu intimen Momenten. Mein Langzeitprojekt schafft Raum für Bilder und Gedanken, die in Krisen- und Kriegssituationen oft verloren gehen."

In einem Fotobuch sollen die Geschichten der Protagonist*innen nun eine angemessene (Re-)Präsentation erhalten, um die intimen Zeitzeugnisse sensibel, kraftvoll und gebündelt zu dokumentieren und zu archivieren. Zitate aus Interviews, die vor Ort geführt wurden, werden Porträts und dokumentarischen Fotos aus dem Leben der Menschen gegenübergestellt.



Bild: Sitara Thalia Ambrosio

"Ich fühle mich instabil. Alles, was derzeit in der Welt geschieht, zeigt, dass die Welt so zerbrechlich ist wie Glas. Und in der heutigen Zeit, in der in meinem Land Krieg herrscht, habe ich Angst um alles", sagt Yehor H. über seine Situation. Am Anfang der Invasion habe sich die Auswirkung des Krieges auf sein Leben auf die ständige Angst vor Luftangriffen und Raketen beschränkt, aber seit Herbst treffe es ihn jeden Tag bei Stromausfällen, wenn er in seine dunkle und kalte Wohnung zurückkomme.



"Ich lege mich unter die Decke, um mich vor dem verheerenden Gefühl der Leere und Einsamkeit zu schützen. Meine depressive Episode hat sich verschlimmert, und ich habe nicht genug Kraft, um aus dem Bett aufzustehen", so Yehor H.. Die Nachrichten aus seiner Heimatstadt, in der seine Mutter und Großmutter derzeit leben, werden immer schlechter. "Manchmal sitze ich einfach nur auf meinem Bett und denke, dass ich es nicht mehr aushalten kann. Ich will, dass es aufhört. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich schwul bin, aber während des Krieges hatte ich das Gefühl, dass ich nicht männlich genug bin. Ich sollte ein männlicher Mann sein, der seine Familie und Freunde beschützt. Aber das bin ich nicht", sagt der 20-Jährige.



Bild: Sitara Thalia Ambrosio<

"Das Medium des Fotobuchs soll einen sensiblen Raum schaffen, in dem man durch das Alltagsleben der Menschen blättern und sich so viel Zeit nehmen kann, wie Betrachter*innen wollen", so Ambrosio. Gemeinsam mit der Grafikdesignerin Jasmin Cathor entsteht ein Layout und Design für das Fotobuch. Die Journalistin Anastasia Tikhomirova, die sich besonders mit der Situation in Russland und der Ukraine beschäftigt, wird einen begleitenden Essay schreiben, um den Kontext zu verdeutlichen. " Fragile as Glass " wird im Dortmunder Kettler Verlag erscheinen. Die Fotoserie wurde bereits beim "Hellerau Portraits Award" mit dem Residenzpreis ausgezeichnet. Die Bilder sind außerdem momentan auf dem Helsinki Photofestival zu sehen.



Um Geld für die Produktion des Fotobuchs zu sammeln, hat Ambrosio eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Es gibt eine vergünstigte Sonderausgabe, eine limitierte, signierte Edition und limitierte Fine Art Prints zu kaufen. Die Kampagne läuft noch bis zum 15. Oktober 2023. (cw/pm)