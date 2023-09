Oma und Enkelin beim CSD

13. September 2023

Bundesseniorenministerin Lisa Paus (Grüne) hat am Dienstag im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Berlin die Preise im Fotowettbewerb "VielfALT" überreicht – ausgezeichnet wurde auch ein starkes Foto vom Cologne Pride.



Der vom Bund geförderte Wettbewerb der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) hat das Ziel, Leben im Alter in all seinen Facetten darzustellen. Ministerin Paus gratulierte den Gewinner*innen persönlich und überreichte Preise im Gesamtwert von 19.000 Euro.

Den zweiten Platz in der Kategorie "Gemeinsam geht was. Jung und Alt im Austausch" belegte das Foto "Christopher Street Day: Betty von den 'Golden Girls' zusammen mit ihrer Enkelin" von Andrea Bothe. "Von wegen Generationenkonflikt! Hier gehen Großmutter und Enkelin solidarisch für die Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung der LGBTQ+-Community auf die Straße", heißt es in der Jurybegründung. "Sie zeigen, dass politisches Engagement weder nach unten noch nach oben Altersgrenzen kennt und sich auch aus familiärer Verbundenheit speisen kann. Spannung bezieht das Foto aus dem Kontrast zwischen dem bunten Treiben und dem Ernst sowie der Entschlossenheit in den ausdrucksstarken Gesichtern."



In der Einreichungsphase des Fotowettbewerbs zwischen Januar und Mai 2023 wurden fast 1.500 Beiträge eingereicht. Eine unabhängige Jury wählte die zwölf Preisträger*innen aus. Alle ausgezeichneten Fotografien und eingereichten Bilder sind auf der BAGSO-Webseite zu sehen. (cw)