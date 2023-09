Kunst als Mittel zur Veränderung

14. September 2023

Die Werke der Berliner Künstlerin Diana Achtzig sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern tragen auch eine tiefe Botschaft. Ab Freitag ist eine Auswahl in Berlin zu sehen.



Mit einem Diplomabschluss und dem Titel einer Meisterschülerin in der Bildenden Kunst hat sich Diana Achtzig einen Namen in der internationalen Kunstszene gemacht. Seit 1990 präsentiert sie ihre Werke in renommierten privaten und öffentlichen Galerien, Kunstmessen, Stiftungen und Kunstsammlungen auf der ganzen Welt.



Unter dem Titel "Diana Achtzig malt gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" setzt die renommierte Künstlerin am 15. September 2023 in der Kunstgalerie Berlin Achtzig nun ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung jeglicher Art.

Die Vernissage um 18 Uhr ist weit mehr als eine herkömmliche Kunstausstellung. Durch ihre Kunst macht Diana Achtzig auf drängende gesellschaftliche Fragen aufmerksam und setzt sich nachdrücklich für die Beseitigung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung ein. Besonders am Herzen liegen ihr die Rechte und die Sichtbarkeit von lesbischen und schwulen Paaren.



Die Ausstellung bietet eine Gelegenheit, Kunst als Mittel zur Sensibilisierung und Veränderung einzusetzen. Die Kunstgalerie Berlin Achtzig (Weißenhöher Straße 14, 12683 Berlin-Biesdorf) und Diana Achtzig sind fest davon überzeugt, dass die Kunst eine mächtige Plattform zur Förderung des sozialen Wandels sein kann. (cw/pm)