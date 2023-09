Dragqueen "unterrichtet" Taxifahrer*­innen

15. September 2023

Der Wiener Taxivermittler Taxi 40100 schult angehende Lenker*innen nicht nur in Ortskunde, Tarif, Straßenverkehrsordnung und Kraftfahrgesetz, sondern mit Hilfe von Dragqueen Candy Licious künftig auch in Diversität.



Dragqueens und Taxifahrer*innen – wie passt das zusammen? "Alle Menschen haben Wertschätzung verdient, ganz gleich wer sie sind oder was sie sein möchten", sagt Candy Licious. Taxi 40100 sieht das genauso: "Bei uns sind Taxilenker*innen aus über 20 Nationen tätig", erklärt Generalsekretärin Eveline Hruza. Daher machen die in ganz Österreich bekannte Dragqueen und der Wiener Taxivermittler nun gemeinsame Sache. "Es freut mich, dass ich für die Schulungsunterlagen der Taxischule von Taxi 40100 einen Beitrag zum Thema Diversität leisten kann", so Candy Licious.

"Themen wie Kommunikation, Deeskalationsstrategien und Diversität wurden bisher vernachlässigt", räumt Hruza ein. "Uns ist das Wohl unserer Fahrgäste und unserer Lenker*innen wichtig, und daher erweitern wir unsere Schulungsunterlagen um die genannten Punkte." Ab Spätherbst sollen die neuen Themen in den Unterricht der Taxischule von Taxi 40100 einfließen. Mehr Informationen zu den Kursen gibt es unter taxischule.at.



Vor zwei Jahren machte die Wiener Antidiskriminierungsstelle öffentlich, dass ein homophober Taxifahrer mehrfach gezielt schwule Fahrgäste verprügelte, die er von Szenelokalen abholte (queer.de berichtete). Bereits 2016 schlug ein Wiener Taxilenker auf zwei schwule Fahrgäste ein, nachdem diese sich auf der Rückbank geküsst hatten (queer.de berichtete). (cw/ots)