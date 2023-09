Hedwig rockt Augsburg

16. September 2023

Bild: Jan-Pieter Fuhr

Das queere Kult-Rockmusical "Hedwig and the Angry Inch" wurde innerhalb weniger Jahre vom Off-Broadway-Geheimtipp zu einem Hit am Broadway selbst. Am Freitag feierte es Premiere am Staatstheater Augsburg.



Das Stück erzählt die Lebensgeschichte von Hedwig, die als Sängerin durch die USA tourt, bei der Geburt in Ost-Berlin jedoch als Junge gelesen wurde. Anhand von mehreren bizarren Ereignissen wird Hedwigs Transition beschrieben und dabei auch der Umstand, dass bei der Geschlechtsanpassung etwas danebenging und von ihrem Penis ein "Angry Inch" übrigblieb.

Das Musical, das 1998 in New York uraufgeführt wurde, hat eine einmalige Erfolgsgeschichte geschrieben. Zuerst am Off-Broadway gezeigt, mit John Cameron Mitchell als Hedwig, wanderte es nur wenige Jahre später weiter auf die Leinwand und wurde als Film adaptiert. Auch international feierte das Werk Erfolge, sowohl als Theaterstück als auch als Film. 2014 folgte schließlich dann die Premiere am Broadway, Hauptdarsteller damals war Neil Patrick Harris, die mit vier Tony-Awards ausgezeichnet wurde.



In Augsburg ist das langjährige Schauspiel-Ensemble-Mitglied Thomas Prazak in der Hauptrolle zu sehen. Die Live-Musik steuern Stefan Leibold, Jonas Horche, Tilman Herpichböhm und Niklas Rehle als Band "The Angry Inch" bei. Aufführungen stehen noch bis März 2024 auf dem Programm. (cw)