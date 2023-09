Schutzraum-Sticker für queere Menschen

17. September 2023

Bild: Queerbeet Hildesheim e.V.

Mit einem Aufkleber an der Ladentür oder im Schaufenster können Geschäfte signalisieren, dass sie ein Safe Space für queere Menschen sind – entworfen hat ihn der Verein Queerbeet aus Hildesheim.



"Es geht darum, Anlaufstellen zu schaffen", erklärt der Queerbeet-Vorsitzende Andy Küster die Idee hinter dem Sticker. "Zum einen, dass man als queerer Mensch weiß, hier ist man willkommen, und zum anderen für den Fall der Fälle jemanden zu haben, der mir hilft, wenn etwas passiert ist. Denn die Übergriffe auf uns nehmen zu."

Er könne sich eine deutschlandweite Kampagne vorstellen, so Küster gegenüber queer.de. "Erstmal nehmen wir das hier in Hildesheim in Angriff und planen dann weiter." Das pinkfarbene Motiv mit einem Regenbogen und der Aufschrift "Queer-freundlich – Für mehr bunte Vielfalt in Hildesheim" sei "ein Anfang", könne aber auch noch überarbeitet werden.



Unterstützung gibt es bereits aus dem Stadtrat. "Die Idee mit den Stickern hat das Potential, mit relativ wenig Geldeinsatz für viele Menschen im täglichen Leben einen großen Unterschied zu machen", lobt Maik Brückner von der Fraktion Die Linke. "Wir unterstützen die Initiative, weil wir merken, dass das Klima für Queers immer rauer wird." (mize)