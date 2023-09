Erfolgreicher EuroPride in Malta

18. September 2023

Rund 40.000 Menschen beteiligten sich am Samstag an der EuroPride-Demonstration in der maltesischen Hauptstadt Valletta und dem anschließenden Konzert mit Hauptact Christina Aguilera im Vorort Floriana – dank internationaler Besucher*innen so viele wie nie zuvor.



Sowohl die Organisator*innen, die European Pride Organisers Association, die den EuroPride vergibt, als auch die maltesische Regierung zeigten sich in Stellungnahmen zufrieden mit dem Ergebnis. Das Großereignis habe "dazu beigetragen, die Wahrnehmung einiger Menschen zu verändern, die aufgrund mangelnder Kenntnisse oder mangelnden Bewusstseins die Notwendigkeit, sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft einzusetzen, noch nicht erkannt haben", sagte Gleichstellungs-Staatssekretärin Rebecca Buttigieg.

Das zehntägige Programm des EuroPride Valletta 2023 umfasste auch Ausstellungen, Filmvorführungen, weitere Konzerte, eine dreitägige Menschenrechtskonferenz sowie politische Diskussionsveranstaltungen. Die Veranstaltungsreihe stand unter dem Motto "Gleichheit von Herzen". Eindrücke von Parade und Abschlusskonzert gibt die unten verlinkte Galerie von Dominik Dierich.



Seit dem ersten EuroPride im Jahr 1992 in der britischen Hauptstadt London findet der Kontinental-CSD (fast) jedes Jahr statt. Lediglich in den Jahren, in denen der WorldPride in Europa veranstaltet wird, wird auf einen gesonderten EuroPride verzichtet.



Nächstes Jahr wird der Euro-CSD im griechischen Thessaloniki veranstaltet, 2025 ist Portugals Hauptstadt Lissabon an der Reihe (queer.de berichtete) . In Deutschland wurde der EuroPride zuletzt 2004 in Hamburg ausgetragen. (cw)

Wöchentliche Umfrage

Bereits seit 1992 gibt es den EuroPride. Kannst du dir eine Reise zum großen Kontinental-CSD vorstellen?

Ja, ich habe bereits einen EuroPride im Ausland besucht

Ja, wenn es zeitlich und finanziell passt

Vielleicht, hängt sehr vom Austragungsort ab

Nein, reizt mich überhaupt nicht

Ja, ich habe bereits einen EuroPride im Ausland besucht Ja, wenn es zeitlich und finanziell passt Vielleicht, hängt sehr vom Austragungsort ab Nein, reizt mich überhaupt nicht | » Ergebnis



EuroPride 2023 in Malta

55 Bilder Galerie:55 Bilder