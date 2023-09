Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist eine Vulva

20. September 2023

Von der Banane bis zur Wurst – ein Phallus kommt uns schnell in den Sinn. Die Vulva hingegen scheint unsichtbar. Ein neuer Fotoband will das ändern!



Ob Kakteen, Kunstwerke oder Kritzeleien auf Schultischen und Fahrstuhltüren – überall sehen wir phallische Objekte und erkennen sie als solche. Die Form ist simpel und uns seit Kindertagen bekannt. Bei Vulven hingegen könnte man fast glauben, sie seien erst vor Kurzem erfunden worden – ebenso wie die weibliche Lust. Es gibt einiges aufzuholen: In den sozialen Medien findet sich mittlerweile eine Sammlung gemalter Vulva-Porträts, in Workshops entstehen Gipsabdrucke der eigenen Vulva, und bei etsy findet man nicht nur Kerzen und Seifen, sondern auch Salzstreuer in Form weiblicher Genitalien. Was kommt als nächstes? Die Normalisierung!



Bild: Sanna Stabell

Wer mit geschultem und neugierigem Blick durch die Welt geht, sieht Vulven überall. Am Wegesrand nehmen wir organisch geformte Astlöcher und abgebröckelten Putz an Häuserwänden auf einmal anders wahr, uns begegnen Taschen, Blumen und Madonna-Statuen (ja, wirklich!) in Vulva-Form. Wieso das so ist? Weil wir immer nach dem Ausschau halten, was wir kennen und sehen wollen!

In ihrem neuen essayistischen Fotobuch "I see Vulvas everywhere!" hat die Berliner Autorin Lisa Frischemeier insgesamt 80 Genital-Assoziationen aus dem Alltag dokumentiert. Der gebundene Band ist bei DuMont erschienen (ISBN 978-3-8321-6936-7) und zum Preis von 18 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





