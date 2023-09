Raum für queere Rom*nja

22. September 2023

In seiner neuen Ausstellung "This space is too small for our bodies" in der Wiener Galerie Belvedere 21 setzt sich der slowakische Künstler Robert Gabris mit dem menschlichen Körper auseinander – in Bezug auf fluide Identitäten, Queerness und multiple Marginalisierungen.



Zeichnungen, raumgreifende Installationen und performative Arbeiten sind die Mittel der Wahl des bereits im Rahmen der documenta fifteen aufgefallenen Künstlers. Die Ausstellung des Belvedere-Art-Award-Gewinners richtet das Augenmerk auf dessen Auseinandersetzung mit dem Körper, sowohl in seiner konkreten als auch in seiner abstrahierten, politischen Form.

Neben der frühen Serie von Kupferstichen mit dem Titel "The Blue Heart" (2014) und der eigens für die Ausstellung entstandenen Serie "This space is too small for our bodies" (2023) ist die gemeinschaftlich mit queeren Personen in der Slowakei entwickelte raumfüllende Installation "Error – Roma corporeality and their non-binary spaces" (2021) erstmals in Österreich zu sehen.



Die Arbeiten von Robert Gabris schufen "Raum für die queere, trans und nichtbinäre Gemeinschaft der Rom*nja, die von mehrfacher Marginalisierung betroffen ist", erklärte Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig zur Ausstellung. "In Gabris' Werk werden Themen sichtbar, mit denen zu beschäftigen sich unbedingt lohnt."



Die Ausstellung "This space is too small for our bodies" ist noch bis zum 18. Februar 2024 in der Galerie Belvedere 21 (Arsenalstraße 1, 1030 Wien) zu sehen. (cw/pm)