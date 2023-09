In ganz Deutschland weht die Bi-Flagge!

23. September 2023

Am 23. September findet alljährlich der internationale Tag für bisexuelle Sichtbarkeit statt. Aus diesem Anlass wurde bereits im Vorfeld in insgesamt 28 deutschen Städten die Bi-Fahne gehisst.



Flagge gezeigt wurde u.a. vor dem Rathaus der hessischen Stadt Bensheim an der Bergstraße (siehe Foto oben). "Mit der Bi-Pride-Flagge setzen wir gemeinsam ein Zeichen für mehr bisexuelle Sichtbarkeit", erklärte Bürgermeisterin Christine Klein (SPD). "Leider ist das Thema in der Gesellschaft nach wie vor noch ein Tabuthema, das aber dringend in die Öffentlichkeit gehört. Denn Bi-Sexualität ist Teil unserer Gesellschaft."

Weitere Fahnenhissungen fanden nach Angaben des Bi+Pride in Bad Frankenhausen, Bamberg, Berlin, Büdingen, Coburg, Darmstadt, Dortmund, Flensburg, Freiburg, Göttingen, Hademarschen, Hamburg, Hamdorf, Hannover, Kiel, Köln, Lörrach, Lübeck, Mannheim, Neumünster, Pinneberg, Reinbek, Rellingen, Rendsburg, Rostock, Witzenhausen und Würzburg statt.



Besonders viele Bi-Flaggen wurden in Hamburg gehisst, wo am heutigen Samstag auch die dritte Bi+Pride-Demonstration stattfindet. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der Langen Reihe.



Der internationale Tag für bisexuelle Sichtbarkeit wurde 1999 erstmals in Südafrika gefeiert. Als erstes Landesministerium in Deutschland hatte 2017 das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren von Schleswig-Holstein die Bi-Flagge gehisst (queer.de berichtete). Die Fahne wurde 1998 von dem amerikanischen Bi-Aktivisten Michael Page entworfen. Der pinke Streifen steht für die gleichgeschlechtliche Liebe, der blaue für die Liebe zu einem anderen Geschlecht und der lila Streifen in der Mitte steht für die Liebe zu einem Menschen – egal wo sich dieser auf dem Geschlechterspektrum befindet. (cw)