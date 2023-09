24. September 2023

In der Obertorstraße in Saarbrücken wurde am Samstag eine leicht S-förmige Regenbogenbank feierlich der Öffentlichkeit übergeben.



"Liebe ist bunt. Und so ist auch unsere Regenbogenbank", erklärte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) zur Einweihung. "Saarbrücken ist eine vielfältige und weltoffene Stadt mit einer gleichberechtigten Gesellschaft für Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen und sexuellen Orientierungen. Diese Botschaft wird mit der Regenbogenbank im Herzen der Stadt nach außen getragen." Die Landeshauptstadt setze damit auch "ein starkes Zeichen für Toleranz und Vielfalt sowie gegen die Diskriminierung von Personen mit den unterschiedlichsten sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten", so Conradt.

Die Idee für die bunte Bank stammt vom Landesverband Saar des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD). Die Umsetzung wurde im April 2023 einstimmig vom Bezirksrat Mitte beschlossen. Der Standort auf dem Platz am Brunnen in der Obertorstraße gegenüber der Mainzer Straße nahe den ehemaligen Szenelokalen und als Abschlusspunkt des CSD wurde bewusst gewählt. In der Nähe soll in Zukunft auch ein Gedenkort für die Opfer der Homosexuellenverfolgung entstehen.



Für Irene Portugall vom Landesvorstand des LSVD Saar soll die Regenbogenbank "ein Zeichen der Ermutigung zur Zivilcourage sein, gegen Unrecht und Diskriminierung aufzustehen und für eine offene Gesellschaft einzutreten, die die Menschenrechte bewahrt und umsetzt". Zum S-förmigen Design der Sitzbank meinte die LGBTI-Aktivistin: "Weiche, geschwungene Formen gegen die zunehmende Härte in unserer Gesellschaft."



Bild: Landeshauptstadt Saarbrücken

Thomas W. Schmitt vom Landesverband Saar der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) nannte die neue Regenbogenbank ein "aktives Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz und Akzeptanz" in Saarbrücken: "Sie setzt neben dem einmal im Jahr stattfindenden CSD ein farbenfrohes und sympathisches Signal der LSBTIQ-Community in der Saarbrücker Stadtgesellschaft, das an allen 365 Tagen im Jahr sichtbar ist."



Bereits Ende Februar hatte Oberbürgermeister Conradt gemeinsam mit dem LSVD Saar gleichgeschlechtliche Ampelpärchen an einem Fußgängerüberweg in der Mainzer Straße enthüllt . Daraufhin war es zu einer wochenlangen queerfeindlichen Hasswelle gegen den CDU-Politiker gekommen (queer.de berichtete). (mize)