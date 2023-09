CSU-OB weiht neue Regenbogenbank ein

26. September 2023

Im August wurde Bayreuths erste Regenbogenbank von Unbekannten beschädigt. Nach der Restaurierung erhielt sie nun einen neuen Platz direkt vor dem Rathaus der oberfränkischen Stadt.



An der feierlichen Einweihung nahmen am Montag für die Stadt Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) sowie Mitglieder des Vereins Queer Bayreuth teil, darunter einige mit Pupplay-Masken.

"Es ist schön, dass die Regenbogenbank 2.0, eine Form der Freundschaftsbank, nun mitten im Herzen der Stadt steht", erklärte die Queer-Bayreuth-Vorsitzende Tina Pröckl in einer Pressemitteilung. "Leider polarisieren Regenbogenbänke genauso wie das Vorhandensein von Regenbogenfamilien und deren Forderungen nach Reform im Abstammungsrecht, der Wunsch nach Selbstbestimmung, die Akzeptanz der Vielfalt geschlechtlicher Varianten sowie sexuelle und romantische Lebensformen auch im Jahr 2023 noch immer die Gesellschaft. Dabei könnten Menschen durch Sitzen und Verweilen auf Freundschaftsbänken miteinander in Verbindung und in Austausch treten, Vorurteile und Ängste abbauen."



Die Bayreuther Regenbogenbank war zuvor in der Wilhelminenaue auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau aufgestellt worden. Dort wurde sie jedoch nach nur wenigen Tagen von Unbekannten mit schwarzer Farbe beschmiert (queer.de berichtete).



Erst am Samstag wurde auch in der Innenstadt von Saarbrücken eine Regenbogenbank eingeweiht (queer.de berichtete). (mize)