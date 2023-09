Eine schwule Reise in Israels vielfältigste Großstadt

27. September 2023

Für die neueste Ausgabe seines Gay-Fotomagazins "Elska" besuchte Herausgeber Liam Campbell die israelische Stadt Haifa und porträtierte Männer mit jüdischem, arabischem und postsowjetischem Hintergrund.



Er habe unzählige Anfragen bekommen, endlich mal eine Ausgabe in Israel zu produzieren, erzählt Campbell. Die meisten Leser*innen hätten sich wohl die queere Metropole Tel Aviv erhofft, doch er habe sich bewusst für Haifa entschieden. "Dort leben zu einem fast gleichen Anteil jüdische Menschen, arabische Menschen und Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion", begründet der Herausgeber und Cheffotograf seine Wahl. "Diese Tatsache und die schöne Lage der Stadt mit Sonne, Meer und Bergen machten uns die Entscheidung leicht."

Vor Ort war es dann zunächst nicht ganz so einfach: "Trotz der Vielfalt in Haifa war die überwiegende Mehrheit der Männer, die sich auf unseren Aufruf meldete, jüdisch", berichtet der britische Fotograf. "Das deutlich wohl darauf hin, dass ihre Community queerfreundlicher und weniger konservativ ist." Die jüdischen Models seien jedoch sehr hilfsbereit gewesen, so Liam Campbell. "Sie waren begeistert, dass Israel als multiethnischer und multireligiöser Staat dargestellt werden soll, und sprachen selbst ihre nicht-jüdischen Freunde an. Haifa war noch viel hoffnungsvoller und harmonischer, als ich es mir vorgestellt hatte."



Die Umschlagseiten der neuen "Elska"-Ausgabe aus Haifa (Bild: Elska)

Insgesamt stellt "Elska" in der neuen Ausgabe 22 schwule Männer aus Israels drittgrößter Stadt vor. Eine Auswahl der Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Zusätzlich zu den Fotos erzählen die Models von nebenan ihre persönlichen Geschichten. Es geht um das Leben und die Szene in Haifa, um die Suche nach Selbstakzeptanz oder auch wilde "Sexkapaden", um Liebe und Verlust.



Das Haifa-Heft mit 180 Seiten kann für 20 US-Dollar (18,93 Euro) über die Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14 Dollar (13,25 Euro). Für 32,50 Dollar (30,77 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der israelischen Stadt.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern.



Die früheren "Elska"-Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, in Manila, Pittsburgh, Warschau, in Amsterdam, Kuala Lumpur, Sydney, Belfast, Dublin, São Paulo, Toronto, Atlanta, Casablanca, Montreal, Bern, Athen , Singapur, Paris, San Francisco, Almaty, Bangkok und zuletzt in Istanbul. Für die 40. Ausgabe kehrte Campbell ins ukrainische Lwiw zurück. (mize)



Best of Elska Haifa

18 Bilder Galerie:18 Bilder