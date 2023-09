28. September 2023

Allein dafür hat sich "Drag Race Germany" schon gelohnt: In der jüngsten Episode der queeren Talentshow mussten die Teilnehmer*innen als Angela Merkel auf die Bühne.



Die "Night of a 1.000 Angies" in Folge vier wurde zu einer hochkreativen Würdigung der Altkanzlerin, die zu keinem Zeitpunkt in die Gefahr geriet, die CDU-Politikerin, die gegen die Ehe für alle stimmte, zu verklären. "Für den heutigen Runway haben wir uns von einer Frau inspirieren lassen, die mit Regenbogenfarben eigentlich nur was anfangen kann, wenn sie in Form eines Hosenanzugs kommen", meinte Barbie Breakout in der Anmoderation. "Die Rede ist von Muddi Merkel."

Die neun verbliebenen Queens griffen bekannte Looks der langjährigen Regierungschefin auf und verpassten ihnen ein queeres Upgrade: Lélé Cocoon zeigte sich etwa mit noch tieferem Dekolleté als Merkel 2008 bei der Eröffnung der neuen Oper in Oslo, Victoria Shakespears präsentierte einen High-Fashion-Hosenanzug mit Glitzerzipper zwischen den Beinen, und Loreley Rivers kam mit den Lori-Papageien auf die Bühne, die Merkel einst im Vogelpark Marlow belagerten. "Ich glaube, Angie wird gevögelt", kommentierte Barbie Breakout.



Auf echte Erotik setzte die wie immer geniale Pandora Nox, die Merkels "Butch-Queen-Energy" lobte und unter ihrem blauen Blazer eine schwarz-rot-goldene Überraschung hervorzauberte. Kelly Heelton machte aus der Kanzlerin die "Königin von Deutschland", fühlte sich als einzige Schwarze Dragqueen aber etwas unwohl, "eine alte weiße Frau auf die Bühne zu bringen". Bilder der queeren Merkel-Doubles zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Drag Race Germany" ist seit dem 5. September 2023 in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv im Streamingportal Paramount+ zu sehen (Kritik der Auftaktfolge: "'Drag Race Germany': Es geht auch ohne RuPaul!"). Jeden Dienstag wird eine neue Folge veröffentlicht. Weitere Mitglieder der Jury neben Barbie Breakout sind ihr Co-Host Gianni Jovanovic sowie die 65-jährige Fashiondesignerin Dianne Brill. (mize)



Drag Race Germany: Night of a 1.000 Angies

