"Inga Lindström": Lesbische Liebesgeschichte zum Jubiläum

30. September 2023

Mit "Einfach nur Liebe" zeigt das ZDF am Sonntag den 100. Film der "Herzkino"-Reihe "Inga Lindström". Zum ersten Mal dreht sich die Hauptgeschichte um eine lesbische Liebe.



In der Ankündigung des Senders wird die queere Story nur dezent angedeutet. "Maja macht eine überraschende Entdeckung und betritt einen ganz neuen Weg", heißt es zur knisternden Wiederbegegnung der bislang in einer heterosexuellen Beziehung lebenden Maja (Mersiha Husagic) mit ihrer Jugendfreundin Lucinde (Xenia Assenza) auf der Insel ihres verstorbenen Vaters. Wie praktisch, dass Lucindes Bruder Till (Daniel Buder) dort gerade einen Trennungskurs anbietet...

Die Folge "Inga Lindström: Einfach nur Liebe" stammt aus der Feder von Christiane Sadlo, die 74 der 100 Drehbücher schrieb. Im Moment liebe sie ganz besonders die Figuren der Jubiläums-Episode, erklärte die 69-Jährige gegenüber dem ZDF. "Sie sind ganz besonders. In einer ganz besonderen Geschichte, die ich ganz besonders mag."



Die meist romantischen Geschichten von "Inga Lindström" handeln von Liebe und Leidenschaft und werden oft begleitet von tragischen Unglücksfällen oder dramatischen Schicksalsschlägen, enden jedoch stets mit einem Happy End. Die Handlung spielt fast immer in Schweden. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2004 habe sich die Reihe natürlich verändert, sagte Sadlo. "Die Probleme, die Hoffnungen, Wünsche und Ängste meiner Personen gleichen sich den Veränderungen der Zeit an. Was aber immer bleibt, ist der Kern der Reihe: die Liebe und alles, was sie an Wunderbarem mit sich bringt."



Das ZDF zeigt "Inga Lindström: Einfach nur Liebe" am Sonntag, den 1. Oktober zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek ist die Folge bereits abrufbar. (cw)