Ein trans Mädchen outet sich zur Prime Time im Ersten

03. Oktober 2023

Ein gelungener Film auf einem wichtigen Sendeplatz: Am Freitag, den 6. Oktober 2023 zeigt das Erste um 20.15 Uhr den Spielfilm "Einfach Nina" über ein achtjähriges trans Mädchen.



Nina (Arian Wegener) ist ein fröhliches Mädchen, irgendwo in Berlin. Doch sie wurde bei der Geburt als Junge gelesen. Dieser Fehler muss nach Meinung des Kindes endlich aus der Welt geschafft werden. "Ich bin Nina", sagt es eines Morgens beim Frühstück zu seinen ungläubigen Eltern.



Mama Simone (Friederike Becht) begreift die neue Lage bald recht gut, während Papa Martin (Ulrich Brandhoff) Ängste entwickelt. Und Ninas älterer Bruder versteht gar nichts mehr. Allein vom liebe- und verständnisvollen Opa Thilo (großartig: Michael Wittenborn) erfährt die ziemlich mutige Grundschülerin sofort volle Unterstützung.

Regisseurin und Autorin Karin Heberlein bietet in ihrem gelungenen Film plausible und sensible Dialoge zur Prime Time. Die Schauspieler*innen agieren sämtlich glaubhaft, spielen sehr differenziert und verleihen ihren gut gezeichneten Figuren das nötige Feingefühl. Dabei geht es nicht allein um Transidentität, sondern um dazugehörige Ängste, Überforderungen und Unsicherheiten, aber eben auch um Akzeptanz, Liebe und Zusammenhalt.



Arian Wegener ist praktisch in jeder Szene zu sehen und liefert eine wahre Glanzleistung ab, mit sehr klarem Auftreten in der Rolle. Die Figur der Nina mag keine Ungerechtigkeit, singt und tanzt gerne – und plötzlich trägt sie eben Zöpfe und Blümchenkleider, die wunderbar bequem sind. Sie darf sich sogar schminken und ist, von diesen Äußerlichkeiten abgesehen, auf ganz selbstverständliche Art und Weise ein Mädchen. Immerhin erwähnt wird, dass ihr Körper weiter der eines Jungen ist und sich das erst in einigen Jahren wird ändern lassen. Als größte Hindernisse auf dem Weg dahin entpuppen sich hier durchweg die Erwachsenen. Die Kinder hingegen akzeptieren Nina einfach so, wie sie ist. (cw/dpa)



Einfach Nina

