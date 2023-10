04. Oktober 2023

Beim Festakt zum Tag der deutschen Einheit in der Hamburger Elbphilharmonie stahl Dragqueen Olivia Jones mit schwarz-rot-gold gesträhnten Haaren und einem Kleid in Deutschland-Farben der gesamten Staatsspitze die Show.



"Die menschenverachtende Mauer durch Deutschland ist vor über 30 Jahre niedergerissen worden. Aber die Mauern in den Köpfen und Herzen der Menschen wachsen wieder", erklärte Jones in einem Instagram-Post die Idee hinter ihrem Outfit. "Statt uns kritisch daran zu erinnern, was zur Teilung Deutschlands geführt hat und wie schlimm das für Ost und West war, fühlt es sich an, als würden einige lieber wieder die Vergangenheit verklären."

Sie können sich noch gut an den Mauerfall erinnern, schrieb Olivia Jones weiter: "Ich war in Berlin, bin in einem Travestie-Kabarett aufgetreten. Als wir hörten, dass die Mauer gefallen ist, sind wir im Fummel hin, haben mit den Menschen auf der Mauer getanzt. Jahrhundertemotionen. Alle lagen sich glücklich in den Armen, um die wiedergewonnene Freiheit zu feiern, an die schon lange keiner mehr richtig geglaubt hat."



Ihre auch auf dem Kleid verewigte Botschaft zum 33. Jahrestag des Anschlusses der DDR an die Bundesrepublik: "Make Einheit sexy again!"



Der Festakt in der Elbphilharmonie war der protokollarische Höhepunkt der diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit. Zu den insgesamt rund 1.300 geladenen Gästen gehörten neben Olivia Jones unter anderem Altkanzler Gerhard Schröder, Ex-Bundespräsident Christian Wulff, der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev, Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko und der Komiker Otto Waalkes. (cw)