Männer und Motten als Monstranz

06. Oktober 2023

In Nürnberg wurde Rosa von Praunheims Ausstellung "Jesus liebt" nach Protesten vorzeitig beendet – jetzt kommt sie nach München!



Anlässlich der Pride Week in Nürnberg wurde in der evangelisch-lutherischen Kulturkirche St. Egidien die Ausstellung "Jesus liebt" von Rosa von Praunheim gezeigt, was prompt unter manchen Gläubigen für einen handfesten Skandal sorgte (queer.de berichtete). Praunheims kritische Auseinandersetzung mit Christentum und Kirche in Kombination mit freizügigen Darstellungen polarisierte und bewegte den Kirchenvorstand zum Rückzug. Es wurden zunächst Warnhinweise aufgestellt, dann teilweise Bilder verhüllt, schließlich die ganze Ausstellung vorzeitig abgesagt, was wiederum für Empörung in den Medien sorgte (queer.de berichtete).

Nun kommt die Ausstellung des Filmemachers, Malers, Autors und Mitbegründers der deutschen LGBTI-Bewegung nach München in die Kunstbehandlung (Müllerstraße 40). Ergänzt werden die Nürnberger Exponate um weitere Arbeiten. Während der Blickwinkel des Publikums in der Kulturkirche offenbar ausschließlich auf skandalisierte Provokation fokussiert hat, wird bei der Präsentation der Werke in einer Galerie die Perspektive eine vielschichtigere sein.



Um Praunheims gemalte Werke in Bezug zu seinem Filmschaffen und seine tiefgehende und persönliche Auseinandersetzung mit dem Katholizismus zu zeigen, läuft als Begleitprogramm zur Ausstellung am Montag, den 16. Oktober um 18.30 Uhr im benachbarten Programmkino "Arena" der Film "Hitler und Jesus. Eine Liebesgeschichte."



Die Vernissage der Ausstellung findet am 12. Oktober ab 19 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt. Ab der Eröffnung sind alle Werke auch auf der Homepage der Kunstbehandlung zu sehen. (cw/pm)