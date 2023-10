Erstes queeres Stadtprinzenpaar in Osnabrück

13. Oktober 2023

Unter dem Motto "Kreuz und queer – kunterbunt, das sind wir" freuen sich Thomas I. und Yut I. auf eine Karnevals-Session im Zeichen des Regenbogens.



Die offizielle Vorstellung des Stadtprinzenpaares im Osnabrücker Rathaus ist jedes Jahr ein untrügliches Zeichen, dass die fünfte Jahreszeit ansteht. Am Mittwoch haben sich Yut I. (Punnuruk) und Thomas I. (Wolf) im Friedenssaal bei Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) vorgestellt – als erstes queeres und gleichzeitig erstes binationales Paar.

Im Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval hat es noch nie ein Majestäten-Doppel mit zwei Prinzen gegeben. Yut I. ist in Thailand geboren und ist tatsächlich der erste Prinz mit einem ausländischen Pass. Der Koch ist seit 2005 mit seinem deutschen Partner, einem Blumenhändler, zusammen. Das schwule Paar liebt nach eigenen Angaben die Geselligkeit.



"Es gibt keine bessere Zeit als jetzt, um so ein Prinzenpaar vorzustellen", sagte Oberbürgermeisterin Pötter. "Es ist ein schönes Zeichen für den Karneval, dass wir alle miteinander in diesen Zeiten auch schöne Stunden verleben können und wir die Freiheit haben, dass jeder so sein darf wie er oder sie ist." (cw)