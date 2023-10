14. Oktober 2023

Der schöne neue Bildband "Come Out" von Künstler und Aktivist Sunil Gupta dokumentiert queere Protestkultur und Pridemärsche in den 1980er und 1990er Jahren.



Als Sunil Gupta in den späten 1970er Jahren von New York City nach London zog, war er überrascht, dass es keine Entsprechung zur Christopher Street gab. Alle Schwulen und Lesben schienen sich zu verstecken. Man traf sie nur in einer Handvoll Kneipen und After-Hour-Clubs, die sehr früh schlossen. Dies sollte sich jedoch mit der Entwicklung und dem Wachstum der ersten überwiegend schwulen Demos in den 1970er Jahren ändern, als sich eine größere Zahl selbstbewussterer Menschen bei öffentlichen Protesten zeigte.



Gupta hat mit seiner Kamera queere Solidarität mit streikenden Bergarbeiter*innen ebenso festgehalten wie Proteste gegen Thatchers Gesetz "Clause 28", das ab 1988 die "Förderung von Homosexualität" durch die kommunalen Behörden untersagte und bis 2003 in Kraft war.

"Die Fotografie befand sich damals auch inmitten einer großen Dokumentarfilmdebatte, es kamen Fragen über das Fotografieren von politischen Aufmärschen auf, wer die Bilder macht und zu welchem Zweck", erklärte Sunil Gupta zur Veröffentlichung des Bildbands. "Ich wollte meinen Standpunkt sehr deutlich machen, nämlich den von jemandem, der aus der Community kam. Und es war meine Community."



Der 112-seitige Hardcover-Band "Come Out – Protest & Pride 1985-1995" (ISBN 978-1-913288-60-0) ist am 10. Oktober 2023 bei Stanley / Barker erschienen und zum Preis von 57 Euro über die Verlags-Homepage erhältlich. Mehr Bilder aus dem Buch zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)



Sunil Gupta: Come Out

11 Bilder Galerie:11 Bilder