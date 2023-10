Die CSD-Saison 2023 ist offiziell beendet

15. Oktober 2023

Noch nie gab es in Deutschland so viele CSD-Festivals wie in diesem Jahr. Am Samstag fanden die beiden letzten Paraden des Jahres in Jena und Kleve statt.



In den vergangenen sechs Monaten – den Anfang machte am 29. April 2023 der CSD Schönebeck – gingen queere Menschen in insgesamt 167 Orten in allen Bundesländern auf die Straße.



Im niederrheinischen Kleve zogen mehrere Hunderte Menschen unter dem Motto "Alle müssen können dürfen" durch die Innenstadt. Wie auch in den letzten Jahren wurde die Demonstration vom örtlichen Jugendtreffpunkt "together kleve" organisiert.

Über 2.000 Teilnehmer*innen schätzten die Veranstalter*innen des CSD Jena, der unter dem Motto "Du, ich, wir – Pride. Wir halten zusammen" stattfand. Aus finanziellen Gründen stand das Festival auf der Kippe. Erst in letzter Minute wurden mittels Crowdfunding rund 10.000 Euro gesammelt.



Jenas CSD-Sprecherin Theresa Ertel kritisierte, dass die Finanzierung für zivilgesellschaftliche Initiativen im Bereich Vielfalt und Demokratie zunehmend schwierig werde, da Fördertöpfe gekürzt oder gestrichen würden. "Deshalb ist es auch eine Forderung des CSD an die Politik, eine ausreichende Finanzierung der wenigen hauptamtlichen Stellen und auch des ehrenamtlichen Engagements in diesem Bereich zu sichern." (cw/dpa)