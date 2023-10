Definitiv zu heiß für Instagram!

18. Oktober 2023

In seiner neuen Fotoserie "Furious" zeigt der französische Fotokünstler Romain Berger schwulen Sex so roh, berauscht und saftig wie nie zuvor – die besten Motive gibt es jetzt als Kalender für 2024.



Der Wandkalender mit 13 Motiven soll einen Vorgeschmack geben auf die gleichnamige Ausstellungstour, die Anfang des kommenden Jahres in Rom beginnen und durch mehrere Städte Europas führen soll.



"Die Serie enthält mehrere frontale Aktbilder von Männern – etwas, das ich bisher selten gemacht habe", erklärte Berger gegenüber queer.de. "Die Idee ist, dass ich mich in meiner Kunst nicht mehr verstecken oder einschränken muss, trotz der unaufhörlichen Zensur auf Instagram. Es ist eine Art des Protests, und dieser Kalender ist ein schönes Beispiel für diesen Protest."



Einige Motive aus der Serie zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

Der hocherotische Wandkalender "Furious 2024" ist zum Preis von 40 Euro noch bis zum 31. Oktober 2023 über die Homepage von Romain Berger im Vorverkauf erhältlich. Der Versand erfolgt voraussichtlich zwischen Mitte November und Mitte Dezember. Die Auflage ist auf nur 50 Exemplare limitiert.



Im vergangenen Jahr veröffentlichte Romain Berger seinen ersten Bildband "Life's A Cabaret" (queer.de berichtete). (mize)



Romain Berger: Furious

4 Bilder Galerie:4 Bilder