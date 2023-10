19. Oktober 2023

Auf Instagram hat Rosenstolz-Sänger Peter Plate ein seltenes Nacktfoto mit einer bewegenden wie mutigen Botschaft geteilt – inspiriert wurde der 56-Jährige von Troye Sivan.



Auf dem am Sonntag geposteten Bild legt Plate seinen Kopf genüsslich und mit geschlossenen Augen in den Schoß eines anderen Mannes – beide tragen keine Kleidung. Ein ähnliches Motiv ist auf dem Ende letzter Woche erschienenen neuen Album "Something to Give Each Other" (Amazon-Affiliate-Link ) von Troye Sivan zu sehen.

"Mein Kuss des Tages geht an den wunderbaren Troye Sivan und sein tolles Foto", schreibt Peter Plate zu seinem Post. "Als ich in seinem Alter war, wäre es eher schwer möglich gewesen, als offener queerer Künstler ein so tolles Albumcover-Foto zu machen. Es ist nie zu spät – deswegen haben wir gerade unter lustigen Verrenkungen dieses Foto geschossen." Der Rosenstolz-Sänger weiter: "Es lebe die Liebe und es lebe der Sex."



Während in der Community bis heute darüber gerätselt wird, wer der tätowierte Mann hinter Plate ist, gibt es bei den Instagram-Kommentaren viel Lob für die Aufnahme. "Großartiges Foto, mein lieber Nachbar", meint etwa sein Ex-Lebenspartner Ulf Leo Sommer. "Love love love", schreibt Sänger-Kollege MKSM. Dragqueen Marcella Rockefeller wiederum gibt sich wissend: "Ich weiß wer den 'Rush' fühlt." (cw)

