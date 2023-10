Hans-Peter-Hauschild-Preis für Munich Kyiv Queer

21. Oktober 2023

Für ihren bereits seit über zehn Jahre währenden intensiven Einsatz für queere Menschen in der Ukraine wurde die Initiative Munich Kyiv Queer am Donnerstagabend beim Empfang zum 40-jährigen Bestehen der Deutschen Aidshilfe mit dem Hans-Peter-Hauschild-Preis ausgezeichnet.



Die Kontaktgruppe und Hilfsorganisation versteht sich als Schnittstelle zwischen der Münchner Szene sowie der Szene in Kyiv und anderen ukrainischen Städten. Sie unterstützt insbesondere verschiedene Organisationen bei der HIV-Prävention. Durch die bereits bestehende gute Vernetzung gelang es Munich Kyiv Queer nach Beginn des russischen Angriffskrieges, queeren Menschen in der Ukraine schnelle und passgenaue Hilfe zukommen lassen.

Ein weiterer Hans-Peter-Hauschild-Preis ging an das Projekt "Gesundheit in Haft" der Aidshilfe Emsland. Dem ehemaligen Geschäftsführer Peter Stuhlmüller wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen.



| Direktlink | Video zum 40-jährigen Jubiläum der DAH

Die Feier im Heimathafen in Neukölln stand unter dem Motto: "40 Jahre Deutsche Aidshilfe. Mehr als du denkst" und würdigte die Vielfalt der Aidshilfearbeit, die in den letzten vier Jahrzehnten entwickelt wurde. Zu den Gästen gehörten u.a. die Gründer Stefan Reiß, Rainer Schilling und Bruno Gmünder sowie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar (SPD). Moderiert wurde der Abend von einer der wenigen offen HIV-positiven Prominenten weltweit, der Dragqueen Barbie Breakout ("Drag Race Germany") und DAH-Pressesprecher Holger Wicht.



Einige Bilder vom Empfang zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)



Empfang 40 Jahre DAH

13 Bilder Galerie:13 Bilder