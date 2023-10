David Hockney als Comicheld

22. Oktober 2023

Die neue Graphic Novel "David Hockney – Der letzte Maler" erzählt das bewegte Leben des britischen Künstlers, der sich 1960 im Alter von 23 Jahren als schwul outete.



David Hockneys Arbeit ist stark von seinem persönlichen Leben beeinflusst. Von diesem reichen und spannenden Leben wollte der Künstler aus seiner eigenen Perspektive, mit seinen eigenen Emotionen und mit seinen Bildern erzählen. David Hockneys Leben und Werk werden in dieser Graphic Novel anlässlich seiner großen Retrospektive in der Tate Britain in London erzählt. Dabei werden die Lebensstationen des Malers narrativ geschickt mit der Geschichte eines Museumswärters verbunden.

David Hockney zog bereits 1959 nach London, um dort das Royal College of Art zu besuchen. Schon bald beschloss er, mit allen Konventionen zu brechen und seine Homosexualität nicht länger zu verstecken – und das zu einer Zeit, als dies in England noch als Verbrechen galt. Er reiste in die Vereinigten Staaten, verliebte sich in Kalifornien und ließ sich 1966 dort nieder. Von da an fließt seine Liebe zur Atmosphäre und zur Architektur von Los Angeles in seine von der Popkultur inspirierten Bilder ein, sowohl in seinen Porträts als auch in seine berühmten Zeichnungen und die ikonischen Pools.



Die 144-seitige Graphic Novel "David Hockney – Der letzte Maler" von Autorin Monica Foggi und Illustrator Giovanni Gastaldi ist im Oktober 2023 im Midas Verlag erschienen und zum Preis von 22 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Eine Online-Leseprobe gibt es hier. (cw/pm)

