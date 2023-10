23. Oktober 2023

Giuseppe Verdis bekannte Oper "La Traviata" erzählt von gesellschaftlicher Intoleranz und einer unmöglichen Liebe – am Deutschen Theater in München gibt es nun eine brandaktuelle Version.



"La Traviata" erzählt die Liebesgeschichte zwischen der geächteten Kurtisane Violetta Valery und dem Aristokraten Alfredo. Da sie von der Gesellschaft nicht toleriert werden, lassen sie alles zurück, um gemeinsam auf dem Land glücklich zu werden. Auf Drängen des Schwiegervaters und in dem Wissen, dass sie bald an Tuberkulose sterben wird, trennt sich Violetta von Alfredo. Auf einer Feier stellt Alfredo Violetta zur Rede und vermutet eine Affäre mit Baron Douphol. Es kommt zum Duell und Alfredo flieht ins Ausland. Am Sterbebett Violettas versöhnt sich das Liebespaar.

Die Opera Incognita denkt diese Geschichte nun zeitgemäß. Mit der Besetzung der Violetta Valery durch den israelischen Counter-Tenor Uri Elkayam, bekannt auch als Dragqueen Miss Sistrata, präsentiert sich die erste queere Traviata des Musiktheaters. Eine allen gesellschaftlichen Konventionen trotzende Liebesgeschichte, die zugleich schräg und aktuell, tragisch und sinnlich ist.



Aufführungen gibt es vom 24. bis 27. Oktober 2023 im Silbersaal des Deutschen Theaters in München. Mehr Infos zum Stück und Karten gibt es hier. Weitere offizielle Probenbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)



La Traviata

15 Bilder Galerie:15 Bilder