"Solche Menschen gibt es hier nicht"

27. Oktober 2023

Die neue Ausstellung "No such people here" in Berlin widmet sich dem Schicksal verfolgter queerer Menschen in Russland und insbesondere den nordkaukasischen Republiken.



In den letzten zehn Jahren ist Queerfeindlichkeit in Russland zur offiziellen Politik geworden. Queere Menschen wurden zum inneren und äußeren Feind erklärt. Sie sind es, die in der offiziellen Agenda als "Verkörperung des Westens und der westlichen Werte" dargestellt werden, und denen derselbe Krieg erklärt wurde, der auch gegen die Ukraine geführt wird.



Am schlimmsten ist die Situation von LGBTI in den Republiken des Nordkaukasus. Die Region besteht aus sieben Republiken, die sich im Süden Russlands befinden. Die Tschetschenische Republik ist als die gewalttätigste davon bekannt. Queere Menschen werden unter Präsident Ramsan Kadyrow systematisch verfolgt, inhaftiert, gefoltert und hingerichtet.

Die Ausstellung "No such people here" zielt darauf ab, die Geschichten von Menschen ans Licht zu bringen, die unter der Diktatur allein aufgrund ihrer Existenz verfolgt wurden, aufgrund dessen, wie sie leben und lieben. Gleichzeitig soll sie die Aufmerksamkeit auf die Situation der LGBTI-Community in Russland und auf die Gefahren lenken, denen sie in diesem Land ausgesetzt ist.



Nach der Idee von Kuratorin Anna Narinskaya fokussiert die Ausstellung auf menschliche Geschichten. Die Protagonist*innen sind Menschen, die wegen ihrer Homosexualität verhaftet, gefoltert und gedemütigt wurden, ohne sich verteidigen zu können und ohne in ihren eigenen vier Wänden sicher zu sein. Die von Menschenrechtsaktivist*innen dokumentierten Geschichten bilden das Herzstück des Projekts.



Neben den Dokumenten und Erinnerungen wurden in der Ausstellung auch persönliche Gegenstände gezeigt – die wenigen, die sie bei Durchsuchungen und Verhören, und während der Emigration und des Lebens im Asyl mitnehmen und aufbewahren konnten. Dinge, die zu stummen Zeugen dessen wurden, was diese Menschen ertragen mussten. Außerdem werden auch alltägliche Dinge dargestellt, die in Situationen der Gewalt zu Folterinstrumenten wurden und dadurch eine unheimliche zweite Bedeutung erhielten.



Der Titel der Ausstellung ist ein Zitat von Ramsan Kadyrow. Im Jahr 2017 antwortete der Chef der Tschetschenischen Republik der Russischen Föderation auf eine Frage nach Repressionen gegen Homosexuelle: "Solche Menschen gibt es hier nicht."



Die gemeinsam von den Teams von NC SOS und EQUAL PostOst organisierte Ausstellung ist am 3., 4. und 9. November 2023 jeweils ab 19 Uhr im prideArt Berlin in der Söhtstraße 7 in Lichterfelde zu sehen. Weitere Informationen, auch zum umfangreichen Begleitprogramm, gibt es auf der Website nosuchpeoplehere.com.