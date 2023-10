176.000 Menschen bei Asiens größter Pride-Demonstration

28. Oktober 2023

Die 21. Pride-Parade in Taiwans Hauptstadt Taipeh stellte am Samstag mit 176.000 Teilnehmer*innen einen neuen Rekord auf, teilte die Taiwan Rainbow Civil Action Association als Veranstalterin mit.



Die Demonstration unter dem Motto "Eintreten für Vielfalt" fand im Vorfeld der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Januar 2024 statt. Sieben Parteien waren mit eigenen Blöcken in der Parade vertreten, die bei größtenteils bewölktem Himmel auf zwei verschiedenen Routen vom und zum Rathaus der Metropole führte.

Als einziger Präsidentschaftskandidat nahm Vizepräsident Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei an dem Pride-Marsch teil. "In Zukunft werde ich Ihnen allen zur Seite stehen und Sie darin unterstützen, sich selbst treu zu bleiben und Taiwan noch schöner zu machen", versprach er den Teilnehmer*innen. "Die Ehe für alle ist nicht das Ende – sie ist der Ausgangspunkt für Vielfalt. Ich werde diesen Weg unbeirrt weitergehen."

Taiwan hatte 2019 als erstes Land Asiens die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet (queer.de berichtete). Im Mai 2023 verabschiedete das Parlament eine Gesetzesänderung, die es homosexuellen Paaren erlaubt, auch gemeinsam Kinder zu adoptieren (queer.de berichtete). Die Taiwan Rainbow Civil Action Association fordert jedoch weitere Gleichstellungen von Lesben und Schwulen u.a. im Einwanderungs- und Familienrecht sowie die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt. (mize)