Von der Welt bewundert, von der Sonne geküsst

31. Oktober 2023

Bild: Lucas Entertainment / Salzgeber

Im sexy Wandkalender "Lucas Men – Seaside Pleasures 2024" erobern Models von Lucas Entertainment Urlaubsparadiese und zeigen sich an Stränden und Pools von ihrer freizügigsten Seite.



Michael Lucas bringt die schärfsten Männer der Welt seit über zwei Jahrzehnten dazu, für die Produktionen von Lucas Entertainment, des größten Studio für schwule Erwachsenenunterhaltung an der US-Ostküste, alles zu geben und alles zu zeigen. Genau das tun zwölf von ihnen auch in diesem Kalender fürs kommende Jahr, der damit eher fürs Schlafzimmer als für das Großraumbüro geeignet ist...

Der komplett farbige Wandkalender "Lucas Men – Seaside Pleasures 2024" im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von 24,99 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.