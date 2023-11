Lesbische Erotik bei Eisenherz

01. November 2023

Im Berliner Buchladen Eisenherz ist seit heute die neue Ausstellung "Mein lesbisches Auge" zu sehen.



Seit 1998 erscheint jedes Jahr das von Laura Méritt herausgegebene Jahrbuch "Mein lesbisches Auge" – eine Anthologie, die Kunst aus lesbischen Perspektiven zu verschiedenen Themen sammelt.

Mit der Ausstellung will die queere Buchhandlung vornehmlich regionalen Künstlerinnen, die bisher im Buch erschienen sind, eine Plattform geben, damit sie ihre Werke dem Publikum auch "live" präsentieren können. Hauptaugenmerk ist der lesbische und auch erotische Blick, den Künstlerinnen wie Anja Müller, Camilla Storgaard, Goodyn Green, Jo Pollux, Lilith Terra oder Martina Minette Dreier in ihren Werken eingefangen haben.



Vernissage ist am Donnerstag, den 2. November 2023 von 18 bis 20 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg). Die Ausstellung ist dort den ganzen Monat über zu sehen. (cw/pm)