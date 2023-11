Ungarn zensiert Ausstellung zum World Press Photo Award

02. November 2023

Wegen der preisgekrönten Fotoserie "Home for the Golden Gays" von Hannah Reyes Morales dürfen Jugendliche nicht mehr in das ungarische Nationalmuseum in Budapest.



Die insgesamt fünf Porträts von Bewohner*innen eines queeren Altersheims in der philippinischen Hauptstadt Manila, die im Rahmen einer globalen Ausstellung zum World Press Photo Award 2023 gezeigt werden, verstoßen laut einer Entscheidung der Regierung gegen das vor zwei Jahren verabschiedete Gesetz gegen "Homo-Propaganda". Eine rechtsextreme Abgeordnete hatte sich zuvor beim Kultusministerium über die Bilder beschwert. Die Folge: Personen unter 18 Jahre erhalten nun keinen Zutritt mehr, auch nicht mit Zustimmung der Eltern.

Die Jury des World Press Photo Award hatte die Serie in diesem Jahr als "atemberaubende Bilder der Liebe, der Freude, des Feierns und der Gemeinschaft" ausgezeichnet. "Das Projekt ist gut ausgeführt, wunderschön fotografiert und stellt erfolgreich das Vertrauen und die Widerstandsfähigkeit der Community in den Mittelpunkt, anstatt sich der Verzweiflung hinzugeben", hieß es in der Begründung.



Nach Angaben von Joumana El Zein Khoury, Geschäftsführerin von World Press Photo, ist es das erste Mal, dass eine ihrer Ausstellungen in Europa mit Zensur konfrontiert worden sei. "Die Tatsache, dass der Zugang für eine bestimmte Art von Publikum eingeschränkt ist, hat uns wirklich schockiert", sagte Khoury gegenüber der Nachrichtenagentur AP. "Es ist unfassbar, dass es sich um dieses spezielle Bild, diese spezielle Geschichte handelt, und es ist unfassbar, dass dies in Europa geschieht." (cw)