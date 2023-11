Kim Petras ist Coverstar der neuen "Vogue"

03. November 2023

Von Uckerath nach Los Angeles – und schließlich auf die großen Bühnen: Trans Musikerin Kim Petras ziert das Cover der am Samstag unter dem Titel "Dream Big" erscheinenden Novemberausgabe von "Vogue Germany".



Kim Petras hat in den vergangenen 13 Monaten vieles erreicht, wovon junge Musiker*innen träumen. Im September 2022 veröffentlichte sie mit Sam Smith die Single "Unholy", die zum weltweiten Nummer-eins-Hit avancierte und für die Petras und Smith im November 2022 mit einem MTV Europe Music Award ausgezeichnet wurden; im Februar 2023 folgte ein Grammy in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance" (queer.de berichtete). Kim Petras ist damit die erste offen transgeschlechtliche Person, die in der 65-jährigen Geschichte des begehrten Musikpreises in einer der Hauptkategorien gewann – und sie ist die erste Deutsche, die ihn in besagter Pop-Kategorie mit nach Hause nehmen durfte.

"Vogue Germany" traf Kim Petras zum Covershooting im legendären Chateau Marmont in Los Angeles und sprach mit ihr für die Titelstory über ihren Werdegang und was sie antreibt, weshalb Besuche in ihrem Heimatort sie erden oder den Umgang mit Social Media. Von früh an sei sie immer wieder Hasskommentaren und Transfeindlichkeit ausgesetzt werden, sagt die Musikerin im Interview. "Viele Leute haben ganz, ganz fiese Sachen zu mir gesagt", so Petras. "Egal, wie sehr ich an mir arbeite – wenn Menschen ungefragt mein Äußeres, mein Gewicht und meinen Körper kommentieren, kommt das schon manchmal an mich ran, auch wenn ich eigentlich weiß, dass es nichts bedeutet und ich mich selbst mag. Das ist einfach etwas, was mit meinem Beruf einhergeht und womit ich leben muss."



Bild: Micaiah Carter für Vogue Germany

Mit ihrem Weg will sie auch ein Vorbild für andere sein: "Ich bin nicht im Reichtum groß geworden, ich habe keine berühmten Eltern, ich hatte einfach einen Traum und habe sehr, sehr hart daran gearbeitet", sagt Petras im Interview. "Ich hoffe, das inspiriert andere Leute, dass du vieles schaffen kannst. Du kannst von überall herkommen und deine Träume wahr machen – auch wenn du aus einem Kaff in Deutschland kommst!"



Die Novemberausgabe von "Vogue Germany" ist unter dem Titel "Dream Big" ab dem 4. November 2023 im Handel und online (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

