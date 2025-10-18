Axel Ranisch für queere Sichtbarkeit geehrt

18. Oktober 2025

Bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises am Freitagabend in Frankfurt wurde zum ersten Mal der QMS RESPECT Award verliehen  Preisträger ist der Filmemacher Axel Ranisch.



Die Auszeichnung, ins Leben gerufen von Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) und vergeben von der Queer Media Society (QMS), ehrt Personen, die sich für queere Sichtbarkeit in der Filmbranche einsetzen. Der Preis soll ab sofort jährlich vergeben werden.



Axel Ranisch, geboren 1983 in Berlin, studierte Regie in Potsdam-Babelsberg. Anschließend gründete er die Produktionsfirma "Sehr gute Filme" und drehte mehrere Spielfilme, unter anderem "Dicke Mädchen" und "Alki Alki" sowie mehrere Folgen der ZDF-Sendereihe "Löwenzahn". Ranisch wirkt nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler. Außerdem inszenierte er mehrere Opern.

QMS-Jurypräsidentin Connie Walther betonte in ihrer Laudatio: "In seinen Arbeiten wird erfahrbar, dass Sichtbarkeit keine Randnotiz, sondern Kern unserer Gesellschaft ist. Es gelingt ihm spielerisch, gängige, mediale Darstellungen von Queerness aufzubrechen, zu hinterfragen und zu erweitern. Sein Schaffen ist eine unablässige Umarmung von uns allen in Bildern, in Tönen, in Geschichten."



Queere Sichtbarkeit und Akzeptanz seien "ein zentrales Element einer offenen, demokratischen Gesellschaft", erklärte Kunst- und Kulturminister Gremmels. "Queere Figuren in Filmen sind kein Special Interest  sie sind ein demokratischer Auftrag. Sie geben Perspektiven Raum, die sonst oft an den Rand gedrängt werden. Sie erzählen von Identitäten, von Kämpfen, von Alltagsrealitäten, die sichtbar sein müssen  weil das Teilhabe schafft."



Als bester Kurzfilm wurde in Frankfurt die queere Liebesgeschichte "Saigon Kiss" ausgezeichnet. Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an den Streifen "Das Deutsche Volk" über die rassistischen Anschläge in Hanau. Als bester Spielfilm wurde "September 5" von Tim Fehlbaum geehrt, der vom Olympia-Attentat 1972 in München handelt. (mize/pm)











