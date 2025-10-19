Die Wahrnehmung männlicher Sinnlichkeit neu definiert

19. Oktober 2025

Vom schwulen Kunstmagazin "Inspiró" ist jetzt die fünfte Ausgabe erschienen  wir haben einige Kostproben aus dem hochwertigen Heft.



"Inspiró" ist ein Leidenschaftsprojekt des in Spanien lebenden Fotografen Mark Alan, dem Schöpfer von "The Male Muse". Gedruckt auf Premium-Mattseiten, erkundet das Magazin männliche Schönheit und Sinnlichkeit in einer Vielzahl künstlerischer Stile, darunter Aquarelle, Fotografien, Collagen, Zeichnungen, digitale Arbeiten und sogar Stickereien.

Auch das fünfte Heft mit 112 Seiten ist eine anregende Sammlung homoerotischer Werke vom Herausgeber selbst und elf weiteren Kreativen. Als Cover-Künstler wird Walter Jenkel vorgestellt, der nicht-professionelle männliche Models zusammen mit verschiedensten Tieren porträtiert, um unsere fragile, intime Verbindung zur Natur zu beleuchten. Darüber hinaus zeigt das Magazin Arbeiten von Wojciech Wos, Ferran Sanchez Castillo, Adam Jon Moore, Eric Brown, Jose Gomez, Torro Osten, William Donovan, King Fantasy, Calvin Holbrook und Marc DeBauch. Einige Werke wurden explizit für die Ausgabe geschaffen. Eine Auswahl zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Mark Alan gründete "Inspiró" genau vor einem Jahr im Sommer 2024, um inspirierende schwule Erotikkünstler angemessen zu würdigen. "Das Design lädt zum langsamen Lesen ein", so der Herausgeber. "Jede Doppelseite ist ein Moment zum Verweilen, eine visuelle Geschichte, die Sinnlichkeit mit entwaffnender Intimität in Einklang bringt."



"Inspiró Issue Five" ist zum Preis von 35 Euro im The Male Muse Store erhältlich. (cw/pm)



Inspiró  Issue Five

