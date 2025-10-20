Küss mich, Daddy!

20. Oktober 2025

Carnal+ gehört zu den weltweit größten Anbietern für schwule Erwachsenenunterhaltung. Für das kommende Jahr veröffentlicht das Studio erneut einen ganz besonderen Kalender.



Der neue Wandkalender "Carnal+ Fantasies 2026" zeigt Männerpaare mit sichtbarem Altersunterschied und dürfte damit vor allem sogenannte Daddys und ihre Liebhaber erfreuen. Mit preisgekrönten Erotik-Serien wie "Fun-Size Boys" oder "Scout Boys" hat sich Carnal+ einen weltweiten Ruf als Heimat von innovativem und aufsehenerregendem Content im Netz erarbeitet.

Der komplett farbige Kalender fürs kommende Jahr zeigt die heißesten Darsteller des Labels. Nicht alle Fotos sind so jugendfrei wie das oben gezeigte November-Motiv.



Der Wandkalender "Carnal+ Fantasies 2026" im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen (ISBN 978-3-95985-738-3) und zum Preis von aktuell 19,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





