Lucas sucht seinen ersten Mann

21. Oktober 2025

Die ZDF-Reportagereihe "37°Leben" begleitet sieben junge Menschen zwischen 25 und 30 Jahren auf der Suche nach Liebe  auch queere Singles sind dabei.



In der dreiteiligen Serie "Let's date  Single Storys" ist die Kamera sowohl bei einem romantischen Einzeldate dabei als auch bei einer kreativen Dating-Veranstaltung. Zu sehen sind die Folgen an den Sonntagen, 26. Oktober sowie 2. und 9. November 2025, jeweils um 9:03 Uhr im ZDF. Bereits ab Freitag, 24. Oktober 2025 um 8:00 Uhr können sie in der ZDF-Mediathek gestreamt werden. Die "37°Leben"-Reihe ist Teil des ZDF-Programmangebots zum Thema "Liebe im Herbst".

Folge 1: "Angst vor Gefühlen?"

Gefühle zu zeigen, bedeutet, sich verletzlich zu machen. Das mussten auch Sophie, Lucas und Niklas (aka Ingwa) erfahren. Der angehenden Bodybuilderin Sophie (25) hilft Sport, über eine schwere Trennung hinwegkommen. Lucas (25) kommt aus der Brandenburger Provinz und hatte bisher noch nie eine echte Beziehung. Und Tattoo-Fan Niklas (aka Ingwa, 25) versucht auf einem männerlastigen Metal-Festival endlich eine Frau zu finden, die zu seinen Ecken und Kanten passt.



Folge 2: "Ich weiß, was ich will!"

Sexualtherapeutin Franzi (25) weiß, was sie nicht will: eine klassisch-monogame Beziehung mit Heirat, Kindern und Reihenhaus. Sie ist offen für neue Beziehungsmodelle und nicht auf ein Geschlecht festgelegt. Julika (26) sucht vor allem eines: einen verlässlichen Partner für sich und ihre Kinder. Und Lucas (aus der ersten Folge) macht sich bei einem queeren Dating-Event in Berlin auf die Suche nach einem Mann, der seine romantischen Vorstellungen von einer Beziehung teilt.



Queere Bubble? Franzi und ihre Freund*innen sprechen oft über ihre Vorstellungen vom Dating (Bild: Dieter Stürmer / ZDF)

Folge 3: "Wir müssen reden!"

Selbst wenn man weiß, was man will  gutes Dating funktioniert nur mit der richtigen Kommunikation. Das weiß auch Taylor (30). Die US-Amerikanerin "stolpert" beim Dating regelmäßig über interkulturelle Hürden. Kinderpfleger Noah (23) hat früh gelernt, wie wichtig es ist, seine Wünsche und Vorstellungen in einer Partnerschaft klar zu kommunizieren. Der Familienmensch sucht eine Partnerin, die seinen Traum von einer Großfamilie teilt. Und Franzi (aus der zweiten Folge) stürzt sich mit ihren Freund*innen ins Kölner Nachtleben. (cw/pm)











