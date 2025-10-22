Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die queere Energie der Hauptstadt

  • 22. Oktober 2025
Bild: Chris Noltekuhlmann

Genderfluidität, Ausdrucksfreiheit und queere Körper prägen Chris Noltekuhlmanns neuen Bildband "Berlin Night After Glow"  ein fotografischer Tribut an die Berliner Clubkultur.

Zwei Jahre lang fotografierte er Tänzer*innen, DJs, Künstler*innen und Clubgänger*innen in seinem Studio, nachdem sie Nächte im techno-geprägten Eskapismus verbracht hatten. Von fetischinspirierten Outfits bis zu eklektischer Mode, die Geschlechternormen überschreitet, zeigt Noltekuhlmanns Linse persönlichen Stil als kraftvolles Ausdrucksmittel. Vor dem historischen Erbe Berlins fängt dieses Buch die Energie, die Freiheit und den Geist einer Stadt ein, in der das Tanzen ein heiliges Ritual ist.

Noltekuhlmann ist ein in Los Angeles und Berlin ansässiger Fotograf. Mit seinem authentischen Stil hat er sich einen Namen bei den besten Marken gemacht und arbeitet mit Prominenten wie Gisele Bündchen, Ewan McGregor und Timothée Chalamet zusammen. Er hat außerdem zahlreiche preisgekrönte Kampagnen realisiert.

Der über 200 Seiten starke Bildband "Berlin Night After Glow" ist Anfang des Monats im Kehrer Verlag erschienen und zum Preis von 58 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

