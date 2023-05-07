Echte Kerle, hundert Prozent schwul

23. Oktober 2025

Auch für das kommende Jahr gibt es wieder einen hochwertigen und supererotischen Wandkalender mit zwölf Zeichnungen des schwulen Künstlers Tom of Finland.



Hinter dem Pseudonym Tom of Finland verbirgt sich der finnische Zeichner Touko Laaksonen (1920-1991), der weltweit für sein umfangreiches homoerotisches Werk bekannt ist. Seine Porträts von durchtrainierten, hemmungslosen und megabestückten und Bikern, Polizisten, Ledermännern, Sportlern und Matrosen haben in der Pop-Kultur nahezu Kultstatus erreicht  und zudem schwule Männer von den früher gängigen Klischees befreit, ausschließlich "feminin" zu sein.

Die Zeichnung oben mit der SM-Szene ist das Motiv für April. Der Kalender "Tom of Finland 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 19,99  bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Ein Must-Have für alle Tom-of-Finland-Fans! (cw/pm)





