24. Oktober 2025

Bild: Tee Jott / Salzgeber

Auch für das kommende Jahr gibt es wieder den legendären "Young Men of Germany"-Kalender des Kölner Fotografen TeeJott  mit zwölf neuen süßen jungen Männern von nebenan.



Alle Motive in "Young Men of Germany 2026" sind  wie schon seit über zwei Jahrzehnten  in Schwarz-Weiß, da TeeJott noch alle Fotoabzüge von Hand in seiner Dunkelkammer anfertigt und diese Tradition auch im digitalen Zeitalter bewahrt. Seine Models sind ganz bewusst keine Profis  der 52-jährige Talentscout hat ein gutes Auge für natürliche Schönheit und spricht die Jungs mal auf der Straße, mal in sozialen Netzwerken an.

"Fotokünstler TeeJott hat ein besonderes Talent, attraktive junge Männer auf respektvolle und gleichzeitig intime Weise an öffentlichen Orten zu fotografieren", heißt es in der Ankündigung von Salzgeber. "So sind die zwölf großformatigen Schwarzweißfotos in diesem Kalender lebensnah und verführerisch zugleich, was ihnen eine eigene Erotik verleiht."



"Young Men of Germany 2026" im Format 30x42 cm ist zum Preis von aktuell 24,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Die Motive lassen sich als hochwertige Drucke später ausschneiden und einrahmen. (cw/pm)





