Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5074

Jung und nackt und schön und draußen

Bild: Phil Dlab / Salzgeber
  • 25. Oktober 2025

Mit "Young Men in Nature 2026" von Phil Dlab haben wir noch einen weiteren hocherotischen Kalendertipp für das kommende Jahr.

Egal ob es die Anziehungskraft männlicher Schönheit betrifft  offen, furchtlos und unprätentiös  oder die Schönheit der Natur selbst: Der Fotograf Phil Dlab hat ein Auge für die Welt, die uns umgibt.

Die Schwarzweiß-Porträts der Serie "Young Men in Nature" zeigen unbefangene nackte junge Männer inmitten des ungeschliffenen Umfelds der freien Natur  ein Kalender für alle, die sich von der Anmut der Jugend in der unberührten Natur verführen lassen wollen. Das obige Porträt von Marko, Motiv für den Monat Januar, haben wir aus Jugendschutzgründen angeschnitten.

Der Posterkalender "Young Men in Nature 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und aktuell zum Preis von 19,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Young Men of Germany 2026 (24.10.)

Echte Kerle, hundert Prozent schwul (23.10.)

Die queere Energie der Hauptstadt (22.10.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich täglich oder wöchentlich über die Nachrichten aus der queeren Welt auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Interview
Jorge González: "Ich verkörpere alles, was die AfD hasst"
TV-Tipp
Wenn Geheimnisse viral gehen: die ARD-Serie "Schattenseite"
Sachbuch
Warum Polarisierung zur Demokratie gehört
Bild des Tages
Jung und nackt und schön und draußen
Video des Tages
Lesbische Liebe in einer ostdeutschen Kleinstadt
Gewinnspiel
Zwei, drei blaue Augen
Skurriler Alltag eines schwulen Lehrers
Erfrischende queere Selbstironie: Warum die Serie "English Teacher" Hoffnung macht
Von und mit Rebel Wilson
Komödie "Girl Group": Jennifer Coolidge dabei