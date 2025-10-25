Jung und nackt und schön und draußen

25. Oktober 2025

Mit "Young Men in Nature 2026" von Phil Dlab haben wir noch einen weiteren hocherotischen Kalendertipp für das kommende Jahr.



Egal ob es die Anziehungskraft männlicher Schönheit betrifft  offen, furchtlos und unprätentiös  oder die Schönheit der Natur selbst: Der Fotograf Phil Dlab hat ein Auge für die Welt, die uns umgibt.

Die Schwarzweiß-Porträts der Serie "Young Men in Nature" zeigen unbefangene nackte junge Männer inmitten des ungeschliffenen Umfelds der freien Natur  ein Kalender für alle, die sich von der Anmut der Jugend in der unberührten Natur verführen lassen wollen. Das obige Porträt von Marko, Motiv für den Monat Januar, haben wir aus Jugendschutzgründen angeschnitten.



Der Posterkalender "Young Men in Nature 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und aktuell zum Preis von 19,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





