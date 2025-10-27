Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Schwule Fantasien am Strand

Bild: Lucas Entertainment / Salzgeber
  • 27. Oktober 2025

Im sexy Wandkalender "Lucas Men  Seaside Pleasures 2026" erobern Models von Lucas Entertainment Urlaubsparadiese und zeigen sich an Traumstränden und Pools von ihrer freizügigsten Seite.

Seit über zwei Jahrzehnten bringt Michael Lucas die schärfsten Männer der Welt dazu, für die Produktionen von Lucas Entertainment, dem wohl größten Studio für schwule Erwachsenenunterhaltung an der US-Ostküste, alles zu geben und alles zu zeigen. Genau das tun zwölf von ihnen auch in diesem Kalender fürs kommende Jahr, der damit eher fürs Schlafzimmer als für das Großraumbüro geeignet ist...

Wir bitten um Verständnis, dass wir das oben gezeigte Januar-Motiv mit Rudy Gram und Jerry Toriz aus Jugendschutzgründen unten beschneiden mussten.

Der komplett farbige Wandkalender "Lucas Men  Seaside Pleasures 2026" im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 19,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

