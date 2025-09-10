König Charles ehrt queere Mitglieder der Armee

28. Oktober 2025

In Großbritannien gibt es jetzt ein Denkmal für queere Menschen, die im britischen Militär gedient haben  König Charles III. legte zur Einweihung einen Kranz nieder.



Neben dem Monarchen, der das Oberhaupt der britischen Streitkräfte ist, nahmen an der feierlichen Enthüllung des Denkmals "An Opened Letter" (Ein geöffneter Brief) in der nationalen Gedenkstätte Arboretum in Staffordshire am Montag Dutzende Soldat*innen und Veteran*innen teil. Es ist der erste öffentliche Auftritt von Charles III., der sich um die Belange der queeren Community dreht.



"Hunderte LGBTQ-Veteranen haben katastrophale Erfahrungen gemacht, ihr Leben und ihre Karriere wurden zerstört", sagte Brigadier Clare Phillips bei der Einweihungszeremonie. "Die heutige Enthüllung dieses unglaublichen Denkmals soll uns daran erinnern, dass wir auf den Schultern von Riesen stehen  jenen Menschen, die gegen Diskriminierung und Verfolgung gekämpft haben, damit wir heute offen und stolz dienen können", fügte Phillips hinzu.

Das Bronze-Denkmal stellt einen geknickten und gedrehten Brief dar, der aus aneinandergefügten Worten aus Aussagen betroffener Menschen zusammengesetzt ist.



Obwohl Großbritannien 1967 mit der Entkriminalisierung von Homosexualität bei Männern begann, war es queeren Menschen bis zum Jahr 2000 verboten, in der Armee zu dienen. Wer verdächtigt oder überführt wurde, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu sein, wurde laut einem 2023 veröffentlichten Bericht der Regierung häufig gedemütigt, misshandelt und entlassen. Betroffene verloren häufig nicht nur ihren Arbeitsplatz sondern manchmal auch ihre Rentenansprüche und mussten den Rest ihres Lebens in Armut verbringen. (cw/AFP)













